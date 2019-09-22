Шойгу объяснил, зачем был создан Национальный центр управления обороной

Национальный центр управления обороной РФ был создан для круглосуточного контроля программы модернизации военно-промышленного комплекса. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

По словам главы ведомства, для реализации столь масштабной программы, помимо выпуска современного вооружения и техники, потребовались и современные системы контроля ее исполнения.

«Это ведь сотни тысяч позиций для непрерывного круглосуточного контроля и при необходимости оперативного принятия мер», - объяснил Шойгу в интервью «МК».

Национальный центр управления обороной, по словам министра, удалось создать в кратчайшие сроки, и сейчас он круглосуточно следит за ходом выполнения гособоронзаказа, боевых и обеспечивающих задач.