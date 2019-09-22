Шойгу объяснил, зачем был создан Национальный центр управления обороной
Национальный центр управления обороной РФ был создан для круглосуточного контроля программы модернизации военно-промышленного комплекса. Об этом рассказал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
По словам главы ведомства, для реализации столь масштабной программы, помимо выпуска современного вооружения и техники, потребовались и современные системы контроля ее исполнения.
«Это ведь сотни тысяч позиций для непрерывного круглосуточного контроля и при необходимости оперативного принятия мер», - объяснил Шойгу в интервью «МК».
Национальный центр управления обороной, по словам министра, удалось создать в кратчайшие сроки, и сейчас он круглосуточно следит за ходом выполнения гособоронзаказа, боевых и обеспечивающих задач.
«И сегодня я уже не сомневаюсь, что уровень оснащенности войск современным вооружением к 2020 году мы доведем до 70%, увеличив его с 2012 года почти в 4 раза», - заключил он.