Российские беспилотники хотят оснастить системой связи от Су-57

Объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания для истребителя Су-57 может быть использована в производстве беспилотников. Для этого разработчик планирует создать модификацию системы с меньшими габаритами.

По словам начальника научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) Алексея Ратнера, в настоящее время ведутся работы по внедрению системы на самые разные носители, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что Су-57 получит новейшую криптозащищенную систему связи. Версия системы связи и передачи данных в настоящее время проходит испытания в составе истребителя пятого поколения.