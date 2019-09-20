Минобороны опубликовало яркие кадры применения ЗРК «Тор»

Минобороны России подписало долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставки зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».

Соглашение было подписано заместителем министра обороны РФ Алексеем Криворучко и гендиректором завода «Купол» Фанилом Зиятдиновым в присутствии президента России Владимира Путина.

Министерство обороны после подписания контракта опубликовало яркие кадры применения комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».

«Зенитный ракетный комплекс "Тор" предназначен для прикрытия важных административных, экономических и военных объектов, первых эшелонов сухопутных соединений от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии "стелс"», - подчеркнули в ведомстве.

ЗРК работать как в ручном, с участием операторов, так и полностью автоматическом режиме. При этом «Тор» сам контролирует обозначенное воздушное пространство и способен самостоятельно сбивать все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».

Всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» - комплекс на гусеничном шасси с боекомплектом в шестнадцать зенитных ракет, обеспечивающих поражение воздушных целей на дистанции от 500 м до 12 тысяч метров и на высотах от 10 метров до 6 тысяч метров. Время развертывания - 3 минуты, количество целей одновременно обстреливаемых целей - до 4, скорость целей - до 700 м/с. Масса - 30 тонн.

«Тор-М2» стоит на вооружении с 2012 года.

ЗРК «Тор-М2ДТ» - арктический вариант комплекса «Тор-М2», адаптированный к особо тяжелым климатическим условиям. Комплекс впервые был представлен в 2017 году на параде Победы.

«Боевые машины ЗРК обладают уникальной проходимостью, могут преодолевать рвы, находится на плаву, приспособлены к работе в условиях 50-градусных морозов. Они обладают возможностью поражать цели через несколько секунд после их обнаружения. Комплекс обеспечивает успешное решение боевых задач в любой обстановке, в том числе в условиях активного радиоэлектронного противодействия», - подчеркнули в Минобороны.

Общая особенность ЗРК семейства «Тор-М2» это способность вести разведку и обстрел воздушных целей в движении, обеспечивая прикрытие воинских колонн на марше от средств воздушного нападения противника.

ЗРК «Тор-М2» находится в составе контура ПВО на авиабазе Хмеймим в Сирии, успешно борется с малоразмерными целями и доказал свою высокую эффективность по прикрытию объектов в ближней зоне от любых возможных средств нападения противника.