Минобороны получит ЗРК «Тор» на 100 млрд рублей до 2027 года
Контракт на поставку комплексов подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор завода «Купол» Фанил Зиятдинов.
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Долгосрочные контракты на общую сумму почти 100 миллиардов рублей заключило Министерство обороны России с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставку зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».
Как рассказал перед подписанием документов президент России Владимир Путин, производство и поставка в войска ЗРК запланированы в 2019-2027 годах.
Церемония подписания состоялась в четверг, 19 сентября, после заседания военно-промышленной комиссии РФ, которое Путин провел в столице Удмуртии. Документ подписали замминистра обороны РФ Алексей Криворучко и гендиректор завода «Купол» Фанил Зиятдинов.