Минобороны заключило контракт на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ»
Соглашение было подписано в присутствии президента России Владимира Путина.
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Министерство обороны России подписало долгосрочный государственный контракт с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставки зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».
Соглашение было заключено в присутствии президента России Владимира Путина.
Ранее в четверг глава государства на заседании ВПК сообщил, что цена работ составит около 100 млрд рублей. Он отметил, что указанные ЗРК будут произведены и поставлены в войска в период с 2019 по 2027 год.
Документ скрепили подписями заместитель министра обороны Алексей Криворучко и генеральный директор «Купола» Фанил Зиятдинов.