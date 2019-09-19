Минобороны заключило контракт на поставки ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ»

Ранее в четверг глава государства на заседании ВПК сообщил, что цена работ составит около 100 млрд рублей. Он отметил, что указанные ЗРК будут произведены и поставлены в войска в период с 2019 по 2027 год .

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