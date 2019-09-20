«Пуля разбивается в щепки»: главные плюсы пулерассеивающих ограждений

Оградительные сооружения, защищающие от пуль - не новая разработка. Раньше такими постройками были крепостные стены, потом габионы - большие корзины с песком и камнями, которые применяются и сейчас. Но новое изобретение - это защищающие от пуль решетки. «Военная приемка» провела испытания ограждения «МАХАОН-Практика». Продюсер программы Оксана Матвеева объяснила преимущества такого сооружения.

«Чтобы соорудить крепостную стену, сколько нужно времени? Огромное количество. Чтобы поставить эти габионы, надо меньшее количество времени, но все равно. А теперь представьте решетки. Нужно какую-то большую базу огородить, организовать на месте боевых действий. Мы ставим эти решетки. Да, мы не подходим к ним на какое-то расстояние, потому что совсем уж от пули они не спасут. Пуля разбивается в щепки, тем самым минимизируя ранения», - объяснила Матвеева в студии «Открытого эфира».

Время развертывания сетки составляет несколько часов, в зависимости от территории, которую необходимо защитить.

Испытаниям пулерассеивающего заграждения посвящен новый выпуск программы «Военная приемка». Не пропустите премьеру в воскресенье, 22 сентября, в 09.55 на телеканале «Звезда».