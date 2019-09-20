Путину представили защищенные системы связи на учениях «Центр-2019»
Защищенные системы связи способны передавать информацию на большие дальности и могут быть использованы в том числе снайперами.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Президент России Владимир Путин в ходе посещения полигона Донгуз в Оренбургской области, на котором проходят учения «Центр-2019», осмотрел вместе с лидером Киргизии Сооронбаем Жээнбековым выставку вооружения и военной техники.
В частности, президенту были представлены защищенные системы связи, которые могут быть использованы в том числе снайперами.
Вес радиостанции составляет 870 грамм, однако для снайперов создается версия с большим аккумулятором, что позволяет увеличить время работы до 16 часов.
В ходе визита на полигон главы России и Киргизии осмотрят выставку вооружения и военной техники, а также понаблюдают за маневрами.