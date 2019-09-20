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На пике формы: раскрыты характеристики новейшего истребителя МиГ-35

Валентина Пескова
12:40 20.09.2019
Предсерийные образцы самолетов выполнены по заказу Минобороны РФ и проходят испытания в интересах ВКС.
На пике формы: раскрыты характеристики новейшего истребителя МиГ-35
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Производитель МиГ-35 назвал новейший российский истребитель «вершиной семейства самолетов этой марки» и впервые рассказал о его технических характеристиках.

Основными преимуществами МиГ-35 являются сниженная радиолокационная заметность, четырехкратное резервирование по всем каналам управления, авионика нового поколения (БРЛС с АФАР, оптико-локационная станция, нашлемная система целеуказания и индикации), новые двигатели с увеличенной тягой, плюс к тому - возможность применения всех типов управляемых и неуправляемых ракет, а также новейших корректируемых бомб.

Кроме этого, среди преимуществ выделены современное информационно-управляющее поле кабины с высоким уровнем автоматизации, возможность дозаправки топливом в полете, выполнение роли танкера и другие аспекты.

«Истребитель предназначен для уничтожения воздушных целей днем и ночью, в простых и сложных метеоусловиях, а также поражения подвижных и неподвижных наземных (надводных) целей», - говорится в релизе корпорации «МиГ».

Самолеты представлены в двух модификациях: МиГ-35 (одноместный) и МиГ-35Д (двухместный). И созданы с широким использованием технологий истребителей 5-го поколения.

«На девяти точках внешней подвески может располагаться широкий спектр вооружения: управляемые ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальностей, ракеты класса "воздух-поверхность", предназначенные для поражения наземных (надводных) целей, корректируемые авиационные бомбы, неуправляемые ракеты, авиабомбы и разовые бомбовые контейнеры калибра от 100 до 500 кг, встроенная автоматическая 30-мм пушка», - поясняет производитель.

Предсерийные образцы самолета МиГ-35 построены по заказу Минобороны РФ и проходят испытания в интересах ВКС России.

Экспортная версия истребителя МиГ-35 была представлена на авиасалоне МАКС-2019, при этом Россия получила несколько предложений о покупке самолета.

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