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Летчик-испытатель Виктор Пугачев рассказал о первой посадке Су-33 на палубу

Александр Пешков
10:56 20.09.2019
Первая посадка Су-33 на палубу была произведена 1 ноября 1989 года.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны РФ

Легендарный летчик Виктор Пугачев рассказал о первой в истории посадке истребителя Су-33 на палубу авианесущего крейсера «Тбилиси» (в будущем получившего название «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов»).

«Пять лет до первой посадки на палубу были заняты большими исследованиями, необходимыми для создания палубного самолета, который был бы способен поднять полный комплект вооружения и полный вес всего со ста метров длины разбега. Первого ноября решение о взлете было принято генеральным конструктором вместе с директором Черноморского судостроительного завода и утверждено председателем комиссии вице-адмиралом Устьянцевым, разрешившим эту посадку. Это был большой подвиг, потому что ответственность, лежавшая на плечах этих людей, была несоизмерима. Но они были уверены в том, что наш самолет, наш корабль, наши системы, которые готовы его принять, способны это сделать», - сказал Пугачев.

Летчик подчеркнул, что в течение месяца взлетный вес самолета был доведен до 32 тонн, а в последующем - до 34 тонн. Это показало заказчику, что машина способна поднимать в воздух полную боевую загрузку.

Он также отметил, что посадочный вес самолета был доведен до 26 тонн. Специально для самолета были усилены стойки шасси.

«Они способны принимать двадцать шесть тонн с вертикальной скоростью семь метров в секунду», -  сказал Пугачев.

Су-33 - тяжелый палубный истребитель четвертого поколения, разработанный для ВМФ России в ОКБ Сухого под руководством Михаила Симонова.

Главная задача Су-33 - защита кораблей ВМФ России от нападения с воздуха, однако благодаря большой боевой нагрузке, самолет способен наносить удары как по наземным, так и по надводным целям.

Создан на базе истребителя Су-27. Получил переднее горизонтальное оперение, складные крылья, тормозной гак, новую систему управления оружием. Кроме того, самолет имеет иную механизацию крыла, а также модернизированные двигатели с увеличенной тягой.

Виктор Пугачев — советский летчик-испытатель, заслуженный летчик-испытатель СССР, Герой Советского Союза. Фигура высшего пилотажа «Кобра Пугачева» названа его именем, поскольку он был первым летчиком, выполнившим ее публично на авиасалоне в Ле-Бурже в 1989 году.

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