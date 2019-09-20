Россия предложила турецким авиакомпаниям самолеты МС-21 и Superjet

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) предложила турецким авиакомпаниям приобрести самолеты МС-21 и Superjet 100. Об этом говорится в сообщении пресс-службы корпорации.

Встречи с представителями авиаперевозчиков состоялись в рамках проходящего в Стамбуле фестиваля авиатехники и космических технологий Teknofest. Всего ОАК представила четыре российских самолета: МС-21-300, Superjet 100, многофункциональный самолет-амфибию Бе-200ЧС и истребитель Су-35.

«Мы провели встречи с рядом авиакомпаний, которым мы готовы предложить МС-21 и Superjet 100. Помимо этого, Турция, как страна с высокоразвитой промышленностью, может быть заинтересована в проектах кооперации», - заявил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь.

Отмечается, что МС-21-300, полет в Стамбул для которого стал зарубежной премьерой, вызвал высокий интерес и у турецких профессионалов, и у публики.