Путин назвал недостаточными темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК
На заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске Путин отметил, что доля гражданской продукции в ОПК составила почти 21% в прошлом году.
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Темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса необходимо увеличить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.
Он подчеркнул, что доля гражданской продукции в ОПК составила почти 21% в прошлом году.
«Вроде бы, неплохо. Но, знаете, темп все-таки недостаточный», - добавил президент.
При этом Путин отметил успехи в импортозамещении в ОПК - за пять лет действия соответствующей программы удалось достичь технологической независимости по 350 образцам вооружений.
Также на заседании Военно-промышленной комиссии Путин заявил о заключении двух контрактов между Минобороны и Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставку зенитных ракетных комплексов.