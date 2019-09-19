Путин назвал недостаточными темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях ОПК

Темпы выпуска гражданской продукции на предприятиях оборонно-промышленного комплекса необходимо увеличить. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.

Он подчеркнул, что доля гражданской продукции в ОПК составила почти 21% в прошлом году.

«Вроде бы, неплохо. Но, знаете, темп все-таки недостаточный», - добавил президент.

При этом Путин отметил успехи в импортозамещении в ОПК - за пять лет действия соответствующей программы удалось достичь технологической независимости по 350 образцам вооружений.

Также на заседании Военно-промышленной комиссии Путин заявил о заключении двух контрактов между Минобороны и Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставку зенитных ракетных комплексов.