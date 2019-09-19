Минобороны подпишет контракт с «Куполом» на 100 млрд рублей на поставку ЗРК

Министерство обороны заключит два контракта с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставки зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» почти на 100 миллиардов рублей. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.

«Между Ижевским заводом "Купол" и Минобороны будут подписаны два долгосрочных контракта на общую сумму почти 100 млрд рублей», - сказал президент.

Он отметил, что указанные ЗРК будут произведены и поставлены в войска в период с 2019 по 2027 год.