Минобороны подпишет контракт с «Куполом» на 100 млрд рублей на поставку ЗРК
Речь идет о зенитных ракетных комплексах «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ».
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Министерство обороны заключит два контракта с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» на поставки зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ» почти на 100 миллиардов рублей. Об этом заявил российский президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии в Ижевске.
«Между Ижевским заводом "Купол" и Минобороны будут подписаны два долгосрочных контракта на общую сумму почти 100 млрд рублей», - сказал президент.
Он отметил, что указанные ЗРК будут произведены и поставлены в войска в период с 2019 по 2027 год.