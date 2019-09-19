ОКБ Сухого планирует создание палубного истребителя нового поколения

В ОКБ «Сухого» надеются в будущем создать палубный истребители, которые придут на смену Су-33 и МиГ-29К/КУБ и будут использоваться на новом российском авианосце. Об этом на открытии памятника истребителю Су-33 заявил Первый заместитель генерального директора - директор ОКБ Сухого Михаил Стрелец.

«Я надеюсь, что тот потенциал, который заложен в Су-33, позволит создать новую линейку самолетов корабельного базирования, о которой мы мечтаем в ОКБ Сухого. Надеемся, что наконец будет принято политическое и финансовое решение о том, чтобы создать новый авианесущий комплекс, на котором будут базироваться самолеты нового поколения», - сказал Стрелец.

Отметим, что в ноябре прошлого года Стрелец в интервью ТРК «Звезда» сообщил, что одним из условий, обозначенных в техническом задании на истребитель Су-57, была возможность его взлета и посадки на укороченную полосу.

«Самолет должен совершать посадку на укороченную полосу без специальных средств <...>. Точные цифры назвать не могу, потому что это секретная вещь, но они в два раза меньше, чем у Су-35», - сказал Стрелец.

Стоит отметить, что на макете российского авианосца будущего, который был представлен на ряде военных выставок, в качестве самолетов были обозначены именно Су-57.