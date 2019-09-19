Монумент палубному истребителю Су-33 открыли в ОКБ Сухого

На территории ОКБ Сухого открыли памятник серийного палубного истребителя Су-33. Корабельный истребитель пополнит экспозицию натурных образцов самолетов, разработанных ОКБ Сухого в разные годы.

«Мероприятие приурочено к 30-летию со дня первой в истории отечественной авиации и Военно-морского флота посадки истребителя Су-33 на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов"», - говорится в сообщении предприятия.

Отметим, что на территории Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина, филиала ПАО «Компания "Сухой"», установлен Су-33, названный в честь Героя России Тимура Апакидзе.

© Яблочкин Кирилл, ТРК "Звезда" Су-33 на территории Комсомольского–на–Амуре авиационного завода имени Ю.А. Гагарина.

Су-33 - тяжелый палубный истребитель четвертого поколения, разработанный для ВМФ России в ОКБ Сухого под руководством Михаила Симонова.

Главная задача cамолета - защита кораблей ВМФ России от нападения с воздуха, однако благодаря большой боевой нагрузке, самолет способен наносить удары как по наземным, так и по надводным целям.

Создан на базе истребителя Су-27. Получил переднее горизонтальное оперение, складные крылья, тормозной гак, новую систему управления оружием. Кроме того, самолет имеет иную механизацию крыла, а также модернизированные двигатели с увеличенной тягой.