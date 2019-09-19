МО РФ планирует заключить контракт на поставку арктических ЗРК «Тор-М2ДТ»

Министерство обороны РФ планирует подписать с Ижевским электромеханическим заводом «Купол» долгосрочный контракт на поставку ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2ДТ». Соответствующая информация содержится в рамках рабочей поездки президента России Владимира Путина в Удмуртию.

«Тор-М2» - всепогодный тактический зенитный ракетный комплекс (ЗРК), предназначенный для решения задач противовоздушной и противоракетной обороны на уровне дивизионного звена.

Основная задача - прикрытие административных, экономических и военных субъектов от ударов противорадиолокационных и крылатых ракет, беспилотников, планирующих авиабомб, самолетов и вертолетов, в том числе и выполненных по технологии «стелс».

Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме. Перевод из походного в боевое положение занимает до 3 минут. Время реакции комплекса — 8—12 секунд.

«Тор-М2» способен вести огонь на ходу без остановок, защищая технику на марше.

«Тор-М2ДТ» (9K331МДТ) — арктический вариант зенитного ракетного комплекса с боевой машиной на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30.