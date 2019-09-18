В России рассказали о ракете с «недостижимой дальностью» для конкурентов

Дальность действия российской ракеты X-101 пока не достижима ни для одного из конкурентов. Об этом заявил гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Обносов, отвечая на вопрос издания «ВПК» о том, каким будет ответ России на недавнее испытание ракеты дальностью до тысячи километров в США после выхода из ДРСМД.

По словам Обносова, если уже X-101 может летать на свойственные ей расстояния, то у российских разработчиков есть возможности и для значительного улучшения этих тактико-технических характеристик. А главным в России, считает эксперт, является ее технологическая база, которой она сможет гордиться.

«Если нам поставят задачу - решим ее, причем наименее затратными способами. Есть наработки, знания, компетенции. Так что безопасность страны будет обеспечена», - подчеркнул Борис Обносов.

При этом он напомнил слова Владимира Путина о недопустимости очередной гонки вооружений. И заметил, что Россия является законопослушной страной, система ограничений в которой связана с международными обязательствами и жестко контролируется.

«Мне доводилось непосредственно участвовать в переговорах по обычным вооружениям, запрещению ядерных испытаний. Могу подтвердить, насколько мы (Российская Федерация) пунктуальны в выполнении всех обязательств», - заявил Обносов.

О существовании новейшей ракеты Х-101 широкой публике впервые стало известно в ходе ее боевого применения в Сирии против террористических бандформирований.

Точные технические характеристики ракеты не раскрываются, однако известно, что ракета она может нести как ядерную, так и неядерную боеголовку, а дальность ее полета составляет несколько тысяч километров.