Су-57 получит новейшую криптозащищенную систему связи

Новейшая объединенная система связи, обмена данными, навигации и опознавания с повышенной криптозащитой проходит государственные испытания на истребителе пятого поколения Су-57, рассказал начальник научно-технического центра НПП «Полет» холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех) Алексей Ратнер.

Как рассказал разработчик, сама система существует давно, однако на Су-57 испытывается модификация, разработанная именно под этот истребитель.

«Модификация на Су-57 разрабатывалась именно под этот самолет и сегодня в его составе проходит этап государственных испытаний», - цитирует Ратнера ТАСС.

Также Алексей Ратнер отметил, что система является одной из самых помехозащищенных в мире, а перехват сообщений в ней «ни к чему не приведет» из-за криптозащиты.

Су-57 - российский многофункциональный перспективный истребитель пятого поколения, созданный с применением технологий малозаметности. Способен вести бой с любыми истребителями противника, а также уничтожать наземные и надводные цели противника.