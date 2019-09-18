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Ми-8АМТШ-ВН «Терминатор» получат оборонные комплексы

Александр Пешков
15:02 18.09.2019
Закупка комплексов для вертолетов проведена АО «Улан-Удэнский авиационный завод».
Ми-8АМТШ-ВН «Терминатор» получат оборонные комплексы
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Улан-Удэнский авиационный завод холдинга «Вертолеты России» провел закупку 10 оборонных комплексов для оснащения вертолетов Ми-8АМТШ-ВН. Соответствующая информация содержится в материалах на сайте госзакупок.

Отправка оборудования на завод будет производиться с апреля по ноябрь 2020 года.

Отметим, что в ходе форума «Армия» между холдингом «Вертолеты России» и Министерством обороны РФ был подписан контракт на поставку 10 вертолетов Ми-8АМТШ-ВН в специальном исполнении.

Вертолеты должны были получить комплексы обороны «ЛСЗ-8ВН», которые способны распознавать пуск ракет по вертолету, постановку помех и выброс ложных тепловых целей.

Ми-8АМТШ-ВН - усовершенствованная версия вертолета Ми-8/17. Оснащается газотурбинными двигателями ВК-2500-03 с модернизированной трансмиссией и с улучшенными высотно-климатическими характеристиками и новой несущей системой, комплектом вооружения, эквивалентным Ми-24, комплексом броневой защиты экипажа и адаптацией под применение техники ночного видения.

Создан с учетом всестороннего анализа опыта применения российской вертолетной техники в боевых действиях.

Ми-8 способен перевозить до 36 десантников или 4 тонн груза на расстояние более 1000 километров. Разрабатывался под руководством Михаила Миля в 1960-е годы.

Самый массовый двухдвигательный вертолет в мире. Всего с начала эксплуатации построено более 12 тысяч этих вертолетов в десятках модификаций.

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