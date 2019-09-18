Завершена стапельная сборка российского широкофюзеляжника Ил-96-400М

На воронежском Воронежском акционерном самолетостроительном обществе завершена стапельная сборка опытного образца нового российского широкофюзеляжного лайнера Ил-96-400М, сообщили в пресс-службе Авиационного комплекса имени С. В. Ильюшина.

В сообщении отмечено, что первый полет самолета намечен на 2021 год.

Ил-96 — советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолет для авиалиний средней и большой протяжённости. Рассчитан на 300—435 пассажиров и дальность полёта 9000 км. Использует российские двигатели ПС-90А.

Сборка элементов планера первого широкофюзеляжного дальнемагистрального лайнера Ил-96-400М началась на Воронежском авиационном заводе в ноябре прошлого года.

Ил-96-400М получит более мощные двигатели ПС-90А1. По заверениям разработчика, авиалайнер сможет конкурировать на одном уровне с мировыми аналогами.

Отметим, что Ил-86 и Ил-96 - единственные созданные в нашей стране широкофюзеляжные самолеты (авиалайнеры с двумя проходами между кресел). Кроме того, Россия совместно с Китаем ведет разработку самолета CR929, макет салона которого был представлен на авиасалоне МАКС-2019.