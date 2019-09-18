Оружие будет включено в аварийный запас космонавтов

В состав носимого аварийного запаса российских космонавтов к 2021 году будет включено оружие на случай приземления в лесистой местности. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Это оружие уже, по сути дела, тестируется, мы в процессе. Думаю, через полтора года, скорее всего, вполне вероятно [это оружие войдет в состав НАЗ]», - сказал Рогозин.

По его словам в советское время было принято решение о разработке трехствольного пистолета ТП-82 - два ствола калибра 12,5 мм и один - калибра 5,45 мм, но в данный момент такого оружия в составе НАЗ нет. Однако космонавты выразили пожелание о том, чтобы современный образец подобного оружия был включен в состав аварийного запаса.