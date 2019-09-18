Сменился гендиректор концерна «Калашников»

Генеральный директор концерна «Калашников» Владимир Дмитриев перешел на другую должность, в данный момент руководителем концерна является Дмитрий Тарасов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя генерального директора предприятия Михаила Ненюкова.

«Это перемещение в группе. Это на самом деле дополнительные обязанности, по которым у нас перераспределение. Сейчас функционала достаточно много», - сказал Ненюков.

В концерне «Калашников» «Звезде» не прокомментировали данную информацию. На официальном сайте «Калашникова» страница закрыта.

Дмитриев был назначен временным генеральным директором концерна в мае 2018 года. Ранее он занимал должность и. о. генерального директора концерна.

Кадровые изменения в руководстве концерна были приняты в связи с переходом Алексея Криворучко на новое место работы в Минобороны РФ.