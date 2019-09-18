Производство кумулятивных гранат нового типа начнется в РФ

НПО «Курганприбор» планирует организовать серийное производство новых кумулятивных гранат собственной разработки для гранатометов в 2020 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров предприятия Сергея Муратова.

«С 2020 года мы планируем запуск серийного производства», - сказал Муратов.

Гранаты ВКО-25 и более мощные ГК-94 были представлены на форуме «Армия-2019». ГК-94 способна пробивать бетон толщиной до 400 мм и броню до 200 мм. При этом применять гранату можно на расстояниях от 10 до 600 метров.

Таким образом, с помощью АГС мотострелковое подразделение получит возможность уничтожать вражескую бронетехнику, не применяя РПГ-7.

Ранее сообщалось, что для станкового гранатомета «Балкан» началось создание «умных» боеприпасов. По словам гендиректора НПО «Прибор» Юрия Набокова, разнообразие спецбоеприпасов достаточно широко: создаются как дымовые, так и гранаты с видеонаблюдением и предназначенные для радиоэлектронной борьбы.

О создании 40-мм гранатометных выстрелов «Сближение» также заявляли в НПК «Техмаш» Госкорпорации «Ростех».

Войсковая эксплуатация гранатомета «Балкан» началась в августе прошлого года.