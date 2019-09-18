Центр Хруничева ведет работу над возвращаемыми ступенями ракет

ГКНПЦ им. Хруничева ведет работы по возвращаемым первым ступеням ракет, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Мы говорим о возвращаемости, и мы будем это делать. Центр Хруничева как раз задумался на тему возвращения универсальных ракетных модулей, но скорее по самолетному типу, а не вертикально», - сказал Рогозин.

По словам Рогозина, универсальный ракетный модуль после старта будет переходить в горизонтальное положение и самостоятельно возвращаться на подготовленный аэродром.

При этом глава Роскосмоса отметил, что опыт SpaceX показывает, что для получения экономической выгоды от многоразового применения ракет нужно выполнять около полусотни пусков.

«Если вы хотите вернуть ступень, вы должны значительную часть топлива использовать для этого возвращения», - отметил Рогозин.

Он также отметил, что от идеи вертикального возвращения ступени было решено отказаться в том числе потому, что вблизи космодрома Восточный нет возможности разместить плавучую платформу для посадки ступени.

Отметим, что ГКНПЦ им. Хруничева совместно с НПО «Молния» еще на авиасалоне МАКС-2001 представил проект многоразового ускорителя (МРУ) первой ступени ракеты-носителя Ангара «Байкал». Основная идея проекта состоит в том, чтобы выполнивший задачу ракетный ускоритель, отделившись от носителя, автоматически возвращался к месту старта и приземлялся на самолетную взлетно-посадочную полосу как крылатый беспилотный летательный аппарат. При его проектировании максимально учитывался опыт разработки многоразовых авиационно-космических систем «Буран» и Многоцелевой авиационно-космической системы.