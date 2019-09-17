ВМФ РФ может получить первый вертолетоносец до 2027 года

Госпрограмма вооружения предполагает создание вертолетоносца для Военно-Морского флота России. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев на форуме «Нева-2019».

«Создание универсального десантного корабля для ВМФ внесено в госпрограмму вооружений, работа по его созданию ведется в плановом режиме», - сказал Рязанцев.

Первые два отечественных универсальных десантных корабля будут заложены на крымском судостроительном заводе «Залив» в мае 2020 года. Водоизмещение каждого из них составит до 15 тысяч тонн, они будут способны нести около десяти вертолетов разных классов и получат доковую камеру для десантных катеров, пишет ТАСС.

Первый вертолетоносец планируется передать военным до 2027 года, а второй - до начала 2030-х годов.