Опубликовано видео испытаний ракеты для Су-30МКИ в Индии

В Индии прошли испытания ракеты Astra для самолета Су-30МКИ российской разработки. Видео опубликовано Министерством обороны Индии и распространено в местных СМИ.

«Воздушная цель была поражена, что подтверждает заявленные характеристики первой отечественной ракеты класса "воздух-воздух"», - говорится в заявлении министерства.

Министр обороны Индии поздравил военнослужащих ВВС страны с успешным испытанием ракеты.

Су-30 создавался на базе Су-27УБ. Благодаря появлению РЛС с активной антенной решеткой, стало возможно передать истребителю часть функций самолета дальнего радиолокационного обнаружения при управлении группой. При этом наличие одного такого самолета давало колоссальное преимущество, а кроме того, позволяло исключить самолет ДРЛО из боевых порядков.

Су-30СМ - модификация самолета для российских ВКС. Для индийских ВВС создана модификация Су-30МКИ. Индия также получила лицензию на производство 140 истребителей до 2020 года на территории страны.

Эти самолеты составляют основу индийских ВВС. Всего на вооружении Индии стоит около 250 истребителей.

Astra — индийская ракета класса «воздух-воздух» с инерциальной и активной радиолокационной системой наведения. Имеет 15-кг осколочно-фугасную боевую часть с радиовзрывателем. Ракетный двигатель твердотопливный.