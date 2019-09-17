Россия планирует поставлять на экспорт средства защиты от дронов

Россия представит в арабских странах средства борьбы с беспилотниками. Презентация пройдет на Dubai Airshow 2019 в ноябре в Дубае. Об этом говорится в сообщении «Рособоронэкспорта».

По словам гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, защита от разведывательных и ударных БПЛА в последнее время приобретает все большее значение. Особенно это касается защиты особо важных объектов, таких как транспортные узлы, нефтегазовые предприятия, АЭС.

«В рамках Dubai Airshow мы не только обсудим с арабскими партнерами ход выполнения действующих контрактов, но также проведем с ними переговоры по новейшим российским средствам борьбы с БЛА, выделив их в самостоятельное направление работы», - сказал Михеев.

Михеев отметил, что потенциальная доля рынка средств борьбы с беспилотниками оценивается сегодня в миллиардах долларов, тогда как ущерб от игнорирования такой угрозы может быть в разы больше.

На выставке в Дубае Россия представит такие средства ПВО, как ЗРПК «Панцирь», ЗРК «Сосна», ПЗРК «Игла», «Верба». Кроме того, потенциальным заказчикам представят средства РЭБ «Сапсан-Бекас», «Атака-DBS», «Солярис-Н», «Пищаль-ПРО», «Таран-ПРО».

Михеев подчеркнул, что Россия может поставлять заказчику не только отдельные средства борьбы с беспилотниками, но и создать единую эшелонированную и автоматизированную группировку ПВО, в которую могут быть включены уже существующие у страны-заказчика средства.