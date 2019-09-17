Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Россия планирует поставлять на экспорт средства защиты от дронов

Александр Пешков
17:20 17.09.2019
Объем российского экспорта в этом сегменте вырос в несколько раз за последние десять лет.
Россия планирует поставлять на экспорт средства защиты от дронов
© Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Россия представит в арабских странах средства борьбы с беспилотниками. Презентация пройдет на Dubai Airshow 2019 в ноябре в Дубае. Об этом говорится в сообщении «Рособоронэкспорта».

По словам гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, защита от разведывательных и ударных БПЛА в последнее время приобретает все большее значение. Особенно это касается защиты особо важных объектов, таких как транспортные узлы, нефтегазовые предприятия, АЭС.

«В рамках Dubai Airshow мы не только обсудим с арабскими партнерами ход выполнения действующих контрактов, но также проведем с ними переговоры по новейшим российским средствам борьбы с БЛА, выделив их в самостоятельное направление работы», - сказал Михеев.

Михеев отметил, что потенциальная доля рынка средств борьбы с беспилотниками оценивается сегодня в миллиардах долларов, тогда как ущерб от игнорирования такой угрозы может быть в разы больше.

На выставке в Дубае Россия представит такие средства ПВО, как ЗРПК «Панцирь», ЗРК «Сосна», ПЗРК «Игла», «Верба». Кроме того, потенциальным заказчикам представят средства РЭБ «Сапсан-Бекас», «Атака-DBS», «Солярис-Н», «Пищаль-ПРО», «Таран-ПРО».

Михеев подчеркнул, что Россия может поставлять заказчику не только отдельные средства борьбы с беспилотниками, но и создать единую эшелонированную и автоматизированную группировку ПВО, в которую могут быть включены уже существующие у страны-заказчика средства.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.09.2019, 06:53
Цитадель провокаций: подземную крепость террористов нашли в Сирии
Дата17.09.2019, 12:17
Российские военные впервые применили новый комплекс подавления «Палантин»
Дата15.09.2019, 16:29
Кокорина и Мамаева готовы взять в «Крылья советов»
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата17.09.2019, 17:20
Россия планирует поставлять на экспорт средства защиты от дронов
Дата17.09.2019, 09:03
Человек с засекреченной биографией: путь разведчика Мамсурова к первым наградам
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
17:21 Спорт
Венгер может стать новым тренером «Спартака»
17:06 В стране и мире
Стартовали съемки нового фильма Mortal Kombat
16:56 В стране и мире
Видео
«Мост глупости» в Санкт-Петербурге все-таки «пропустил» грузовик
16:55 В стране и мире
Суд Болгарии снял препятствия для строительства «Турецкого потока»
16:32 Спорт
«Я как все, только ходить не могу»: жизнь экс-вратаря Мандрыкина после страшной аварии
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Ополченца ДНР расстреляли в упор после освобождения из украинского СИЗО
«Началось все с парочки пятен»: Анна Седокова рассказала о своей болезни
Видео
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
«Я как все, только ходить не могу»: жизнь экс-вратаря Мандрыкина после страшной аварии
Видео
Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим
Минфин хочет перейти на новую систему накопительных пенсий
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.