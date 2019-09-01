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Испытание огнем: выстрел объятого пламенем пистолета «Удав» показали на видео

Дарья Михалина
06:31 01.09.2019
Оружие облили спиртом и подожгли, после чего из него удалось осуществить точный выстрел.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК "Звезда"

Российский пистолет «Удав» подтвердил звание уникального оружия в ходе проведенных испытаний.

Объятый пламенем он сумел воспроизвести выстрел. Ствол оружия облили спиртом, после его подожгли.

Несмотря на критическую температуру, пистолет успешно выстрелил.

«Военная приемка» приготовила для «Удава» серию самых сложных экспериментов. В новом выпуске программы новейший пистолет, получивший шанс быть принятым на вооружение в российскую армию, ждут огонь и космический холод. Смотрите премьерный выпуск нового сезона «Военной приемки» 1 сентября в 09:55 на телеканале «Звезда».

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