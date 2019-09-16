Глава Ростеха заявил об отсутствии у РФ сделок в долларах по оружейным контрактам
Россия ушла от выплат в долларах со своими партнерами по оружейным контрактам, подчеркнул Чемезов.
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Россия ведет рассчет с партнерами по оружейным контрактам в национальных валютах или по бартерной схеме уже несколько лет. Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов.
«Мы уже года два или три назад ушли от доллара в расчетах», - сказал он.
Также, отвечая на вопрос журналисту РБК о выплатах за поставку вооружений Китаем и Индией, Чемезов подчеркнул, что все возникшие ранее трудности давно улажены.
По словам гендиректора Ростеха, в настоящее время Москва и Дели ведут переговоры по локализации производства ЗРК С-400.