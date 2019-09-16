Глава Ростеха заявил об отсутствии у РФ сделок в долларах по оружейным контрактам

Россия ведет рассчет с партнерами по оружейным контрактам в национальных валютах или по бартерной схеме уже несколько лет. Об этом рассказал глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Мы уже года два или три назад ушли от доллара в расчетах», - сказал он.

Также, отвечая на вопрос журналисту РБК о выплатах за поставку вооружений Китаем и Индией, Чемезов подчеркнул, что все возникшие ранее трудности давно улажены.

По словам гендиректора Ростеха, в настоящее время Москва и Дели ведут переговоры по локализации производства ЗРК С-400.