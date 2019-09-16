Пулерассеивающий «МАХАОН»: кадры испытаний забора авиабазы Хмеймим

Телеканал «Звезда» публикует кадры испытаний пулерассеивающего ограждения «МАХАОН-Практика», которое используется в том числе на авиабазе Хмеймим.

Заграждение предназначено для создания рубежа охраны на особо важных объектах с высокой вероятностью террористической угрозы.

Эффективность пулерассеивающего заграждения «МАХАОН-Практика» подтверждена результатами испытаний. Прицельная стрельба велась по мишеням, установленными за образцами. Вероятность попадания пули в цель составила не более 5%.

Также во время съемок программы ограждение было обстреляно из пистолета Макарова, автомата Калашникова и снайперской винтовки Драгунова с различных точек относительно плоскости конструкций.

О результатах испытаний смотрите в программе «Военная приемка» в это воскресенье, в 09:55 утра.