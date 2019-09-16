Россия обсуждает с Индией локализацию производства компонентов С-400

Москва и Дели обсуждают локализацию производства компонентов зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф». Об этом сообщил генеральный директор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Да, с Индией мы тоже обсуждаем локализацию», - сказал он в интервью РБК.

Чемезов также отметил, что Москва продала Дели лицензии на выпуск самолетов Су-30, танков Т-90, а ракеты BrahМos созданы совместно с индийскими партнерами. Глава «Ростеха» добавил, что индийские военные уже выплатили РФ все по оружейным контрактам.

Договор на поставку зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» был подписан во время визита президента РФ Владимира Путина в Индию. Сумма сделки составила 5,43 миллиарда долларов.

Против контракта активно выступали Соединенные Штаты, угрожая индийской стороне санкциями за сотрудничество с Россией. Несмотря на это, Дели не стал отказываться от сделки.