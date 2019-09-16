Министерству обороны РФ передано 15 комплектов «Бахча-У-ПДС»
Данные системы предназначены для десантирования БМД-4М. Их производит Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал».
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Московский конструкторско-производственный комплекс «Универсал» передал Министерству обороны РФ 15 комплектов «Бахча-У-ПДС» (ПБС-950У). Об этом сообщил корреспонденту «Звезды» директор по производству московского конструкторского производственного комплекса «Универсал» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Дмитрий Катальников.
«В этом году мы отгрузили 15 комплектов из заказанных 36, которые запланированы на этот год», - уточнил он.
Катальников также отметил, что мощности предприятия позволяют выпускать до 100 таких систем в год.
Система «Бахча-У-ПДС» предназначена для десантирования БМД-4М.