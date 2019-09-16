В Ростехе назвали дату начала серийного производства С-500

Серийный выпуск новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 может начаться уже во второй половине 2020 года. Об этом сообщил глава Ростеха Сергей Чемезов.

«Я думаю, серийный выпуск будет через год», - ответил Чемезов на соответствующий вопрос журналиста РБК.

По словам гендиректора корпорации, Ростех не рассматривает вопрос экспорта систем, так как в первую очередь будет обеспечивать системами российскую армию.

Ранее вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал, что начало поставок новейшей системы ПВО С-500 в войска запланировано на 2020 год. По его словам, составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики.