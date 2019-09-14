Индия планирует наладить локальное производство Ил-114

Индия рассчитывает наладить локальное производство российских пассажирских самолетов Ил-114 и организовать его продажу местным авиакомпаниям в качестве основного регионального лайнера. Об этом заявил председатель и управляющий директор ведущей индийской авиастроительной компании Hindustan Aeronautics Шри Мадхаван.

По его словам, индийская компания и концерн «Ильюшин» уже подписали договор о проведении технического обслуживания данного типа воздушного судна для его заказчиков в Индии и соседних странах.

По мнению Мадхавана, Ил-114 является наилучшей заменой существующему и уже устаревшему воздушному парку страны.

«Ил-114-300 оснащен американскими двигателями Pratt & Whitney, имеет современный интерьер и западное бортовое оборудование. Хотя планируется начать с обслуживания этого самолета, мы рассчитываем производить его здесь, в Индии. Если он хорошо выйдет на рынок...» - рассказал глава индийской компании в интервью изданию Times of India.

Пассажирский самолет Из-114 предназначен для использования на региональных воздушных линиях. Экипаж состоит из двух пилотов. В кабине лайнера установлены современное цифровое оборудование и навигационно-пилотажный комплекс, позволяющий безопасно пилотировать самолет даже в сложных метеоусловиях. Серийное производство турбовинтовой машины планируется начать в 2021 году.