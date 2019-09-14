Опубликованы кадры следования «Академика Ломоносова» по Северному морскому пути

В Сети появилась видеозапись, на которой запечатлено как плавучая атомная теплоэлектростанция «Академик Ломоносов» идет по Северному морскому пути в город Певек.

По данным государственной корпорации «Росатом», «Академик Ломоносов» в будущем обеспечит электроэнергией Чукотский автономный округ. Плавучая электростанция заменит Билибинскую АЭС, которая будет окончательно остановлена в начале следующего десятилетия.

Длина судна составляет 144 метра, ширина 30 метров. Внутри энергоблока размещены два атомных реактора.

«Академик Ломоносов» 23 августа отправился из Мурманска в Певек, энергоблоку предстоит преодолеть расстояние в 5000 километров по Северному морскому пути.

Испытания ядерной энергетической установки прошло в апреле текущего года. Специалисты Росэнергоатома, руководившие испытаниями, признали их результаты успешными. В июне Ростехнадзор разрешил эксплуатировать плавучий энергоблок.

Строительство «Академика Ломоносова» длилось более десяти лет. Предполагается, что срок его службы составит 40 лет.