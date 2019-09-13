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Стал известен разработчик самолета на замену Ан-2

Александр Пешков
17:32 13.09.2019
Всего с начала производства было выпущено около 18 тысяч самолетов Ан-2.
Стал известен разработчик самолета на замену Ан-2
© Фото: Александр Кряжев, РИА Новости

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) победил в открытом конкурсе по разработке легкого многоцелевого самолета на замену Ан-2, который также известен как «кукурузник». Соответствующая информация содержится в протоколе подведения итогов открытого конкурса.

В 2007 году по распоряжению Министерства транспорта РФ Федеральное агентство воздушного транспорта провело конкурс на разработку и подготовку серийного производства десятиместного двухмоторного самолета для училищ гражданской авиации. Победителем конкурса была объявлена самарская авиастроительная компания «Техноавиа», представившая проект многоцелевого двухмоторного самолета «Рысачок».

Третьего декабря 2010 года самолет совершил первый полет. В 2011 году машина была представлена и участвовала в летной программе МАКС-2011. Однако в 2014 году на закрытом совещании в министерстве промышленности было принято решение не в ее пользу. Победителем конкурса стал австрийско-российский проект Diamond Aircraft.

На УЗГА было запущено производство самолетов Diamond DA42Т. В 2017 году Министерство обороны планировало закупить 35 таких машин для обучения пилотов. Однако данный самолет не является заменой для Ан-2, так как относится к другому классу.

На авиасалоне МАКС-2017 была представлена разработка ТВС-2ДТС, созданная на базе Ан-2 ФГУП СибНИА имени С. А. Чаплыгина. Серийное производство машины планировалось запустить  в 2021 году на Улан-Удэнском авиазаводе.

Однако позже в Минпромторге заявили, что этот самолет - экспериментальный и создан для отработки новых технологий и что на замену Ан-2 будет создаваться новая модель самолета.

Предполагается, что новый самолет будет создан с широким применением композитных материалов, будет иметь максимальную взлетную массу 4,8 тысячи килограммов, что в 1,5 раза меньше, чем у ТВС-2ДТС.

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