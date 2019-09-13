Модернизацию противокорабельной ракеты «Оникс» проведут в России

В России будет проведена модернизация ракеты «Оникс», в ходе которой характеристики изделия будут улучшены. Об этом рассказал генеральный директор и генеральный конструктор АО «Военно-промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» Александр Леонов.

«"Оникс" будет служить еще долго. Мы выступили с рядом предложений по улучшению его летных характеристик для повышения эффективности этого комплекса», - сказал Леонов в интервью официальному корпоративному изданию КТРВ «Точно в цель».

П-800 «Оникс» - советская/российская сверхзвуковая универсальная противокорабельная ракета среднего радиуса действия, предназначена для борьбы с надводными военно-морскими группировками и одиночными кораблями в условиях сильного огневого и радиоэлектронного противодействия.

Кроме того, может применяться и против наземных целей, при этом дальность поражения цели может быть увеличена.

«Ониксы» изначально планировались как универсальный комплекс для размещения на самолетах, надводных и подводных лодках и береговых установках.

Ракетой «Яхонт»/«Оникс» оснащен в том числе береговой ракетный комплекс «Бастион».