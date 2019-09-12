МИД: в РФ не проводилось испытаний ракет после развала ДРСМД

Россия не проводила никаких испытаний ракет средней и меньшей дальности после развала ДРСМД, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В то же время, по словам Рябкова, тот факт, что США провели пуск с использованием универсальной установки МК-41 через 16 дней после выхода из ДРСМД, говорит о том, что испытания готовились еще тогда, когда договор действовал.

«Понятно, что срок, необходимый для подготовки такого испытания, исчисляется месяцами как минимум, если не больше», - заметил дипломат.

В мае текущего года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что наземный вариант комплекса «Калибр» будет разработан в течение 2019-2020 годов.

Он добавил, что в эти же сроки предстоит создать наземный ракетный комплекс с гиперзвуковой ракетой большой дальности.

США приостановили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) со 2 февраля.

Позже президент России Владимир Путин заявил, что, принимая ответные меры на действия властей США по выходу из ДРСМД, Россия не станет ввязываться в гонку вооружений.

Главное нарушение договора со стороны России, на которое опирается США, - это ракета 9М729, которая, по мнению американских спецслужб, является сухопутной версией крылатой ракеты «Калибр».

Двадцать третьего января Минобороны РФ представило эту ракету широкой общественности, заявив, что она не нарушает условия договора по дальности, а изменение размеров связано с установкой на нее боевой части повышенной мощности и бортового комплекса управления без изменения диаметра, а не с увеличением топлива в сравнении с ракетой 9М728.