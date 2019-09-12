В России соберут робота для открытого космоса

В следующем году планируется начать сборку опытных образцов нового российского робота «Теледроид», который будет выполнять работы за бортом Международной космической станции (МКС). Такое заявление сделал исполнительный директор научно-производственного объединения «Андроидная техника» Евгений Дудоров.

«К концу года мы закончим разработку конструкторской документации и со следующего года будем изготавливать и собирать первые образцы этих роботов», - заявил он.

При этом Дуров добавил, что техническое задание на нового робота было подписано в начале 2019 года. По его словам, финальный образец робототехнического комплекса должен быть собран к 2022 году.

В беседе с ТАСС исполнительный директор также сообщил, что предварительный облик «Теледроида» уже определен, однако окончательно вопрос по внешнему виду робота разрешится ближе к декабрю.