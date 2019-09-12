Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке

В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».

Корвет войдет в состав ТОФ в 2020 году, после завершения заводских ходовых и государственных испытаний.

© komcity.ru Новейший корвет Алдар Цыденжаров спустили на воду на Дальнем Востоке

Построенный на заводе корвет «Громкий» вошел в состав флота в декабре прошлого года.

В июле стало известно, что на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялась торжественная закладка двух малых ракетных кораблей этого проекта для Тихоокеанского флота.

Ранее стало известно, что корвет «Гремящий» проекта 20385 провел в ходе испытаний стрельбы, на которых проверялась работа различных систем.

Фото: komcity.ru