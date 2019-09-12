Новейший корвет «Алдар Цыденжапов» спустили на воду на Дальнем Востоке
Корвет 20380 был заложен на ПАО «Амурский судостроительный завод» в 2015 году.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: komcity.ru
В Комсомольске-на-Амуре на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялись торжественная церемония вывода из стапельного цеха и постановка в достроечный док новейшего корвета проекта 20380 «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов».
Корвет войдет в состав ТОФ в 2020 году, после завершения заводских ходовых и государственных испытаний.
Построенный на заводе корвет «Громкий» вошел в состав флота в декабре прошлого года.
В июле стало известно, что на ПАО «Амурский судостроительный завод» состоялась торжественная закладка двух малых ракетных кораблей этого проекта для Тихоокеанского флота.
Ранее стало известно, что корвет «Гремящий» проекта 20385 провел в ходе испытаний стрельбы, на которых проверялась работа различных систем.
Фото: komcity.ru