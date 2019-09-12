Войсковые испытания пистолета «Удав» успешно завершены

Пистолетный комплекс «Удав» разработки Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИточмаш) госкорпорации «Ростех» успешно прошел опытную войсковую эксплуатацию. В настоящий момент Министерству обороны переданы все документы, необходимые для принятия пистолета на вооружение, сообщает пресс-служба предприятия.

«Пистолет показал устойчивую работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе и при экстремальных температурах от минус 50 градусов до 70 градусов жары, что делает его пригодным для применения всеми родами войск. Сегодня "Удав" полностью готов к серийному производству», - сообщил индустриальный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов.

В сообщении также подчеркнуто, что конструкторам удалось уменьшить вес комплекса и улучшить его эксплуатационные характеристики.

Девятимиллиметровый самозарядный пистолет «Удав» разработан под патрон повышенной мощности 9х21 миллиметр, который может на расстоянии в несколько десятков шагов пробить бронежилет второго класса.

Для стрельбы из «Удава» можно использовать все типы боеприпасов калибра 9х21 миллиметр - с обыкновенной пулей, трассирующие, бронебойные, повышенного останавливающего действия (экспансивные), с пониженным пробивным действием (для стрельбы в самолете), повышенной пробиваемости и с дозвуковой скоростью пули.