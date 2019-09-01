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В Рособоронэкспорте рассказали о миллиардных контрактах по итогам МАКС-2019

Роман Захаров
17:24 01.09.2019
В подмосковном Жуковском в воскресенье, 1 сентября, завершает свою работу Международный авиакосмический салон.
В Рособоронэкспорте рассказали о миллиардных контрактах по итогам МАКС-2019
© Фото: Ольга Соколова, globallokpress

Рособоронэкспорт планирует по результатам МАКС-2019 заключить ряд контрактов на поставку за рубеж российских самолетов, вертолетов и средств ПВО. Такое заявление сделал руководитель компании Александр Михеев.

«Главным результатом МАКС-2019 станут новые контракты на поставку за рубеж российских самолетов и вертолетов, средств ПВО», - сказал Михеев.

При этом глава Рособоронэкспорта подчеркнул, что успешная реализация только тех проектов, которые обсуждались с партнерами «в эти августовские дни», сможет принести российским предприятиям «несколько миллиардов долларов».

Александр Михеев добавил, что Россия с начала текущего года поставила за границу продукции российского оборонно-промышленного комплекса на сумму, превышающую 8,5 миллиарда рублей. Глава предприятия уточнил, что половина этих поставок пришлась именно на сегменты авиации и ПВО.

В подмосковном Жуковском в воскресенье, 1 сентября, завершает свою работу Международный авиакосмический салон. Во время МАКС-2019 Российская Федерация, в частности, представила истребитель пятого поколения Су-57Э, многоцелевые истребители Су-35, учебно-боевой самолет Як-130, военно-транспортный самолет Ил-76МД-90АЭ, транспортно-боевой вертолет Ми-35М, модернизированные вертолеты Ми-28НЭ и Ми-171Ш, комплексы средства ПВО «Панцирь-С1», «Бук-М2Э» и «Тор-М2КМ».

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