Крупнейший завод по производству арматуры заработал в Сирии

В Сирии возобновило работу крупнейшее в стране предприятие по производству арматуры. Завод под Алеппо перерабатывает 800 тонн стали за смену и обеспечивает все компании, которые занимаются восстановлением жилых домов, школ и больниц. А это сейчас одна из первоочередных задач, ведь, по сути, вся страна отстраивается заново.

Ремонтные работы закончили в рекордные сроки, однако к работе смогли приступить только сейчас. Причина простоя - санкции, под которыми Сирия находится все это время.

«Мы восстановили фабрику всего за четыре месяца и были готовы работать, но из-за западных санкций не могли закупать сырье за рубежом, поэтому завод простаивал практически девять месяцев. Спасибо России, именно ваша страна сейчас поставляет в Сирию сырье, и мы наконец-то смогли приступить к работе», - рассказал директор «Катаржи групп» Фатих Катаржи.

Арматуру в Алеппо производили и раньше, но в отличие от мелких кустарных производств, способных удовлетворить лишь единичные частные заказы, этот завод обеспечивает все строительные компании, задействованные на восстановительных работах. Всего за одну смену здесь производят 800 тонн готовой продукции.