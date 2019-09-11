Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ситуация в сирии ТЕГИ

Крупнейший завод по производству арматуры заработал в Сирии

Валентин Гвоздев
15:07 11.09.2019
После того как этот район оставили террористы, предприятие лежало в руинах. К восстановлению приступили около полутора лет назад.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Сирии возобновило работу крупнейшее в стране предприятие по производству арматуры. Завод под Алеппо перерабатывает 800 тонн стали за смену и обеспечивает все компании, которые занимаются восстановлением жилых домов, школ и больниц. А это сейчас одна из первоочередных задач, ведь, по сути, вся страна отстраивается заново.

Ремонтные работы закончили в рекордные сроки, однако к работе смогли приступить только сейчас. Причина простоя - санкции, под которыми Сирия находится все это время.

 «Мы восстановили фабрику всего за четыре месяца и были готовы работать, но из-за западных санкций не могли закупать сырье за рубежом, поэтому завод простаивал практически девять месяцев. Спасибо России, именно ваша страна сейчас поставляет в Сирию сырье, и мы наконец-то смогли приступить к работе», - рассказал директор «Катаржи групп» Фатих Катаржи.

Арматуру в Алеппо производили и раньше, но в отличие от мелких кустарных производств, способных удовлетворить лишь единичные частные заказы, этот завод обеспечивает все строительные компании, задействованные на восстановительных работах. Всего за одну смену здесь производят 800 тонн готовой продукции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.09.2019, 13:01
В Кремле опровергли наличие у Смоленкова доступа к секретной информации
Дата10.09.2019, 04:00
ВМФ России до 2024 года получит 11 новых атомных подводных лодок
Дата09.09.2019, 23:40
Россия обыграла Казахстан в отборе ЧЕ-2020
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата11.09.2019, 12:25
Новый корабль с «Калибрами» для ВМФ РФ заложили в Татарстане
Дата09.09.2019, 00:00
Хрупкий мир: Минобороны РФ рассекретило документы о подписании Пакта о ненападении
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
15:07 ОПК
Видео
Крупнейший завод по производству арматуры заработал в Сирии
12:18 В стране и мире
Видео
В МО РФ опровергли сообщения о нанесении воздушного удара в Идлибе
08:40 В стране и мире
Видео
В сирийском Алеппо приступили к восстановлению крупнейшего рынка
15:44 В стране и мире
Видео
Шойгу рассказал о координации действий РФ и Франции по борьбе с боевиками в Сирии
08:01 В стране и мире
Видео
В Сирии выпустили первые микроавтобусы послевоенного производства
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
21:38 В стране и мире
Видео
Apple показала новый iPhone с тройной камерой
19:47 В стране и мире
Видео
Эксперты рассказали о вреде сухих завтраков для детей
21:27 В стране и мире
Французский журналист объяснил, почему Le Figaro назвала Киев российским
23:00 В стране и мире
Видео
Путин поддержал Памфилову после нападения
16:43 Армия
Видео
Шойгу поздравил Казанское суворовское военное училище с 75-летием
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Пассажирский самолет столкнулся со стаей птиц в небе: видео
Видео
По следам Пугачева: в старинных казематах «Бутырки» нашли двух человек
Стало известно о состоянии Розенбаума после операции
Телеканал «Звезда» объявляет конкурс «#ЗагадкиТолстого»
Видео
Тотальное уничтожение: США показали последствия ковровой бомбардировки в Ираке
Видео
Объятия смерти: в Бразилии анаконда жестоко расправилась с крокодилом
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.