Для вертолета Ка-226Т создадут российский двигатель

Объединенная двигателестроительная корпорация создает двигатель ВК-650В, которым планируется заменить французскую силовую установку на вертолете Ка-226Т.

«Эта силовая установка имеет взлетную мощность 650 лошадиных сил, а также на различных режимах выдает от 400 до 750 лошадиных сил. Она предназначена для вертолета Ка-226Т. Для серийного производства ВК-650В будут использоваться детали и сборочные единицы только российского производства», - говорится в сообщении пресс-службы ОДК.

По заявлению ОДК, через четыре года пройдет сертификация двигателя, а до конца текущего года планируется выпустить конструкторскую документацию.

При этом в ОДК допустили, что на базе ВК-650В в будущем может быть создано семейство силовых установок мощностью от 500 до 700 лошадиных сил.

Отметим, что двигателем иностранного производства оснащается также вертолет Ка-62, представленный на МАКС-2019.

Кроме того, вертолет легкого класса VRT-500, презентация которого прошла на выставке Helirussia в прошлом году, также получит иностранную силовую установку. Так, конструкторское бюро «ВР-Технологии» в 2017 году заявляло, что выбор стоит между изделиями Safran Helicopter Engines и Pratt & Whitney Canada.