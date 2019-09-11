Назначен новый глава управления по надзору за ОПК

Генеральный прокурор России назначил новым руководителем управления Генпрокуратуры по надзору в сфере оборонно-промышленного комплекса Андрея Гуришева, который ранее возглавлял прокуратуру Новгородской области.

«Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка подписал приказ о назначении Андрея Вячеславовича Гуришева на должность начальника управления по надзору за исполнением законов в сфере оборонно-промышленного комплекса Генеральной прокуратуры Российской Федерации», - говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

Гурищев родился в 1973 году в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет по специальности «юриспруденция». В период с 2011 года по 2012 год занимал должность заместителя прокурора Санкт-Петербурга, с 2012 года - заместителя прокурора Новгородской области.

С июля 2017 года был прокурором Новгородской области.