Новый корабль с «Калибрами» для ВМФ РФ заложили в Татарстане

На Зеленодольском заводе им. А. М. Горького состоялась торжественная церемония закладки малого ракетного корабля «Тайфун».

«Сегодня ВМФ России находится на стадии своего активного развития. Наряду с серийным строительством малых ракетных кораблей, патрульных, противоминных кораблей ведется строительство кораблей крупного водоизмещения. Строящиеся классы кораблей крупного и малого водоизмещения позволяют нам иметь самодостаточные надводные силы», - сказал в ходе церемонии главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов.

Малые ракетные корабли проекта 22800 - российские многоцелевые ракетно-артиллерийские корабли малого водоизмещения ближней морской зоны.

В июле текущего года на ПАО «Амурский судостроительный завод» были заложены два корабля данного проекта: «Ржев» и «Удомля».

Ожидается, что заложенные сегодня корабли войдут в строй после 2020 года. Головным кораблем проекта 22800 является МРК «Мытищи».