Минобороны: испытания противолодочного комплекса «Ответ» завершатся в 2020 году

Государственные испытания перспективного ракетного противолодочного комплекса «Ответ» завершатся в 2020 году. Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко по итогам посещения оборонных предприятий - концерна «Гидроприбор» и ЦНИИ «Электроприбор».

«"Гидпроприбор" в текущем году приступил к опытно-серийному производству перспективного противолодочного комплекса "Ответ". Планируется завершить госиспытания этого комплекса в следующем году», - заявил Криворучко.

Он также подчеркнул, что комплекс создан для уничтожения подводных лодок. Его боевая часть доставляется в нужный квадрат с помощью ракеты, отделяется от нее, а затем ищет субмарину в автоматическом режиме.

Криворучко отметил, что комплексом будут вооружены новые и модернизированные корабли класса «корвет», «фрегат», «крейсер».