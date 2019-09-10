Разработчик раскрыл особенности новейшего корвета «Меркурий»

Скорость хода корвета проекта 20386, строительство которого в данный момент ведется в России, будет на 15% выше, чем у предшественников. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» рассказал заместитель главного конструктора кораблей проектов 20380, 20385, 20386 Александр Дадыкин.

«Эти корабли отличаются улучшенными характеристиками кораблестроительных элементов, что позволит им решать задачи как в дальней морской зоне, так и в океанской зоне. Особенностью этих кораблей является волнопрорезывающая форма корпуса. Она позволяет увеличить скорость движения на развитом волнении примерно на 15%», - сказал Дадыкин.

Он также подчеркнул, что на корабль установят два газотурбинных двигателя с частичным электродвижением.

«Таким образом, мы можем обеспечить скорость экономического хода под гребными электродвигателями за счет электродвижения. На других скоростях (20, 30 узлов) эти скорости достигаются путем поступательного ввода в строй турбин. Общая мощность этой энергетической системы превышает 55 тысяч лошадиных сил. Для кораблей класса "корвет" в нашей стране это впервые», - сказал Дадыкин.

Благодаря инновационным технологиям корвет проекта 20386 станет принципиально новым кораблем отечественного флота.

Корабль должен поражать боевые надводные корабли и суда, вести поиск и уничтожать подводные лодки противника, обеспечивать боевую устойчивость кораблей и судов к ударам средств воздушного нападения противника, оказывать артиллерийскую поддержку высадки и действий морских десантов артиллерийской установкой.

Ранее сообщалось, что корвет будет передан флоту в конце 2022 года.

В конце 2017 года заместитель главкома ВМФ России Виктор Бурсук сообщал, что три корвета данного проекта будут переданы флоту до конца 2025 года.

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье в 09:55.