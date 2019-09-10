Разработчик рассказал об испытательных стрельбах новейшего корвета «Гремящий»

Корвет «Гремящий» провел в ходе испытаний стрельбы, на которых проверялась работа различных систем. Об этом в новом выпуске программы «Военная приемка» «Звезде» рассказал управляющий директор компании-разработчика РЛС для кораблей данного проекта.

«Наше изделие смонтировано на корвете "Гремящий". Он проходит заводские испытания. Результаты, полученные локатором, обнадеживающие. Проведена стрельба. По стрельбе локатор также отработал лучшим образом», - сказал собеседник «Звезды».

Двадцатого августа пресс-служба «Северной верфи» сообщала, что корвет «Гремящий», оснащенный крылатыми ракетами «Калибр», вышел на заключительный этап заводских испытаний.

Двадцать второго августа главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов на рабочем совещании в Адмиралтействе поставил задачу начальникам профильных органов военного управления Главного командования ВМФ обеспечить качественные испытания новых кораблей - фрегата проекта 22350 «Адмирал Касатонов» и корвета проекта 20385 «Гремящий».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» в это воскресенье в 09:55.