Россия может создать собственный двигатель для «Руслана»

Объединенная двигателестроительная корпорация планирует создать отечественный двигатель для самолета Ан-124 «Руслан». Об этом журналистам рассказал управляющий директор – генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» Александр Иноземцев.

«Это будет не ПД-35, другой двигатель, но из этого семейства», - сказал Иноземцев.

Он также добавил, что к 2025 году появится двигатель ПД-35, который будет использоваться на широкофюзеляжных дальнемагистральных самолетах. Первым воздушным судном, оснащенным ПД-35, станет двухдвигательная версия Ил-96 для Управделами президента РФ.

Сейчас на Ан-124 применяются двигатели Д-18Т, разработанные в Запорожском машиностроительном конструкторском бюро «Прогресс». Каждый имеет тягу 23430 кгс на взлетном режиме.

Ранее вице-премьер Юрий Борисов заявлял, что в России смогли освоить ремонт двигателей Д-18.

«Надеемся, что выйдем на возможности ремонта не менее 12 двигателей в год, это три самолета. При такой динамике мы достаточно быстро поднимем исправность этого парка», - отмечал вице-премьер.

Кроме того, главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов в интервью «Звезде» отмечал, что в России создается проект сверхтяжелого транспортного самолета, который в будущем должен заменить Ан-124 «Руслан».