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Двухдвигательная версия Ил-96 может появиться к 2025 году

Александр Пешков
13:25 09.08.2019
Самолет планируется оснастить двигателями с тягой по 35 тонн каждый.
Двухдвигательная версия Ил-96 может появиться к 2025 году
© Фото: Минобороны РФ

Двухдвигательный Ил-96 с двумя двигателями планируется создать к 2025 году. Об этом сообщил директор - генеральный конструктор АО «ОДК-Авиадвигатель» (входит Объединенную двигателестроительную корпорацию) Александр Иноземцев.

«Насколько я знаю, уже есть конкретное задание, это 2025 год. Первый якорный заказчик - управделами президента, двухдвигательный Ил-96, к этому времени мы тянем двигатель ПД-35», - сказал Иноземцев.

Ил-96 - советский и российский пассажирский широкофюзеляжный самолет для авиалиний средней и большой протяженности, спроектированный в КБ Ильюшина в конце 1980-х годов.

Данный самолет используется в качестве «Борта номер один», на котором совершает рабочие перелеты президент России. Оснащен четырьмя двигателями ПС-90А с максимальной тягой 16 000 кгс.

В конце 2018 года главный конструктор ПАО «Ил» Николай Таликов сообщил, что модернизированная версия самолета Ил-96-400М будет создана к 2020 году. 

ПД-35 (Перспективный Двигатель тягой 35 тонн) - проект российского перспективного двухконтурного турбовентиляторного двигателя сверхбольшой тяги. Его предполагается использовать на новом российском тяжелом военно-транспортном самолете, а также на широкофюзеляжном российско-китайском авиалайнере.

Окончание разработки ПД-35 намечено на 2025 год, наладка серийного производства - на 2028 год.

Ранее сообщалось, что испытаний этого двигателя будет создан уникальный комплекс. 

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